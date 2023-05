Poľská ekonomika v 1. kvartáli klesla, prvýkrát za viac než 2 roky

Varšava 16. mája (TASR) - Poľská ekonomika zaznamenala v 1. štvrťroku medziročný pokles, prvý za viac než dva roky. To predstavuje výrazný obrat v porovnaní s vývojom v poslednom kvartáli minulého roka, v ktorom vzrástla o vyše 2 %. TASR o tom informuje na základe správ agentúry PAP a portálu tradingeconomics, ktoré zverejnili predbežné údaje poľského štatistického úradu (GUS).



Štatistici uviedli, že hrubý domáci produkt (HDP) Poľska klesol za prvé tri mesiace tohto roka oproti rovnakému obdobiu roka 2022 o 0,2 %. Za 4. štvrťrok 2022 boli údaje revidované smerom nahor, a to z pôvodne udávaného rastu na úrovni 2 % na 2,3 %.



Je to prvý medziročný pokles HDP od 4. štvrťroka 2020, keď poľská ekonomika klesla o 1,8 %. Na druhej strane, pokles hospodárstva bol v 1. štvrťroku výrazne miernejší, než sa čakalo. Ekonómovia oslovení agentúrou PAP počítali s tým, že ekonomika klesne až o 0,9 %.



V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom poľská ekonomika vzrástla o 3,9 %, dodal GUS. V tomto prípade to zasa predstavuje výrazné zotavenie po poklese vo 4. štvrťroku o 2,3 % a najvyššie tempo medzikvartálneho rastu od 1. štvrťroka 2022.



Výsledky opäť prekonali očakávania ekonómov. Tí počítali s rastom oproti predchádzajúcemu štvrťroku iba o 0,7 %. Konečné údaje o vývoji ekonomiky za 1. štvrťrok zverejní GUS 31. mája.