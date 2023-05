Poľská ekonomika v 1. kvartáli medziročne klesla

Varšava 31. mája (TASR) - Poľská ekonomika v 1. štvrťroku 2023 medziročne klesla, prvýkrát po viac ako dvoch rokoch a o niečo viac, ako naznačil predbežný odhad. Ukázali to v stredu spresnené údaje poľského štatistického úradu (GUS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Podľa revidovaných štatistík sa hrubý domáci produkt (HDP) Poľska za tri mesiace do konca marca 2023 znížil medziročne o 0,3 %, a nie o 0,2 % ako naznačil rýchly odhad. V predchádzajúcom 4. štvrťroku 2022 pritom ešte vzrástol o 2,3 % a pred rokom, v 1. kvartáli 2022, sa zvýšil o 8,8 %.



Bol to zároveň prvý pokles ekonomiky od 4. štvrťroka 2020. Prispelo k tomu najmä zníženie tvorby hrubého kapitálu o -18,4 % (oproti nárastu o 10,4 % vo 4. štvrťroku 2022) a celkovej spotreby (o -1,6 % oproti -1,1 %).



Pozitívny vplyv na HDP mal však rast čistého exportu (o 4,3 % oproti 1,7 %).



V medzikvartálnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa HDP Poľska v prvých troch mesiacoch 2023 zvýšil o 3,8 %. To je o niečo menej ako jeho nárast o 3,9 % pri rýchlom odhade, ale výrazné zlepšenie po poklese o 2,3 % vo 4. štvrťroku 2022.