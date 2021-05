Poľská ekonomika v 1. štvrťroku klesla menej, ako sa pôvodne očakávalo

Varšava 31. mája (TASR) - Poľská ekonomika v prvých troch mesiacoch 2021 v medziročnom porovnaní klesla menej, ako naznačili predbežné údaje. Medzikvartálne vzrástla viac, než sa čakalo. Ukázali to v pondelok spresnené údaje poľského štatistického úradu GUS.



Podľa aktualizovaných výsledkov sa hrubý domáci produkt (HDP) susednej krajiny za tri mesiace do konca marca 2021 medziročne znížil, už štvrtý kvartál v rade, a to o 0,9 % po poklese o 2,7 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. To je však lepší výsledok ako jeho pokles o 1,2 % pri rýchlom odhade.



GUS uviedol tiež, že spotreba domácností v období január - marec vzrástla medziročne o 0,2 %, čo kontrastuje s jej znížením o 3,2 % v predchádzajúcom štvrťroku. Aj tvorba hrubého fixného kapitálu ožila a stúpla o 1,3 % po znížení o 15,4 % vo 4. kvartáli.



Pozitívny príspevok k HDP mali v 1. štvrťroku aj zmeny v zásobách (+0,3 percentuálneho bodu), zatiaľ čo príspevok exportu bol negatívny (-1,9 percentuálneho bodu).



V medzikvartálnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa HDP Poľska v období január - marec zvýšil o 1,1 % namiesto o 0,9 % pri rýchlom odhade, po poklese o 0,5 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.