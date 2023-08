Poľská ekonomika v 2. štvrťroku klesla

Varšava 16. augusta (TASR) - Poľská ekonomika aj v 2. štvrťroku 2023 medziročne klesla, už druhý kvartál po sebe a viac, ako odhadovali analytici. Ukázali to v stredu predbežné údaje poľského štatistického úradu (GUS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry marketwatch.



Podľa štatistík sa hrubý domáci produkt (HDP) susednej krajiny za tri mesiace do konca júna 2023 znížil medziročne o 0,5 % po poklese o 0,3 % v predchádzajúcom 1. štvrťroku. Bol to už jeho druhý pokles po ôsmich kvartáloch rastu a väčší, než o 0,3 %, ako predpovedali analytici.



Ekonómovia očakávajú, že súkromná spotreba a investície v Poľsku sa budú ďalej spomaľovať, zatiaľ čo skladové zásoby budú klesať vďaka silnému vývozu.



V medzikvartálnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa HDP Poľska v období apríl - jún znížil o 1,3 %, pričom v predchádzajúcich troch mesiacoch stagnoval.