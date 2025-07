Poľská ekonomika v 2. štvrťroku medziročne vzrástla o 3,5 %

Varšava 22. júla (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) Poľska v druhom štvrťroku vzrástol medziročne o 3,5 %, odhaduje analytik Adam Antoniak z ING Bank Slaski. Hlavným dôvodom rastu bola podľa neho vyššia spotreba domácností, ktorú ovplyvnilo presunutie veľkonočných výdavkov z prvého na druhý štvrťrok. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa utorkovej správy agentúry PAP.



Antoniak upozornil, že aj napriek slabším júnovým údajom o maloobchodnom predaji sa celkový obraz spotreby v roku 2025 javí pozitívne. V júni sa predaj v stálych cenách medziročne zvýšil o 2,2 %, no v porovnaní s májom klesol o 1,8 %. Analytik pripomenul, že trh očakával medziročný nárast o 4,8 %.



Tempo rastu sa podľa neho spomalilo najmä v predaji áut a autodielov, kde medziročný nárast klesol z 15,7 % v máji na 7,7 % v júni. Podobný vývoj zaznamenal aj predaj nábytku, elektroniky a domácich spotrebičov, kde sa rast spomalil z 18,9 na 10,2 %.



Antoniak zároveň zdôraznil, že domácnosti stále čerpajú z úspor z minulého roka, keď rast výdavkov výrazne zaostával za rastom príjmov. Predpokladá, že spotreba domácností v druhom štvrťroku vzrástla o približne 4 %, kým v prvom štvrťroku to bolo 2,5 %.



Júnové údaje hodnotí ako zmiešané. Upozornil na výrazný rast predaja pohonných látok, ktorý môže súvisieť s predĺženým víkendom v súvislosti so sviatkom Božieho tela. Tento faktor podľa neho mohol ovplyvniť štruktúru spotreby v neprospech tovarov a v prospech služieb ako ubytovanie a gastronómia, ktoré sa v štatistikách o maloobchode nezohľadňujú.