Poľská ekonomika v 2. štvrťroku zrýchlila rast na 3,4 %

Poľské zloté, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Varšava 13. augusta (TASR) - Poľská ekonomika zaznamenala v druhom štvrťroku 2025 medziročný rast o 3,4 %, čo predstavuje mierne zrýchlenie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, keď hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol o 3,2 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu zverejneného poľským štatistickým úradom GUS, informuje varšavský spravodajca TASR.

Sezónne očistený HDP v stálych cenách sa v druhom štvrťroku 2025 zvýšil oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 0,8 %. V medziročnom porovnaní predstavoval rast 3,0 %.

Podľa vyjadrenia analytika Kamila Pastora pre agentúru PAP sa v ďalších štvrťrokoch roka 2025 očakáva rastúca dynamika investícií, ktorá by od štvrtého štvrťroka mala dosiahnuť dvojciferné hodnoty. Má ísť o dôsledok čerpania eurofondov a oživenia súkromných investícií.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
