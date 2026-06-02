Poľská ekonomika v prvom štvrťroku 2026 rástla nad očakávania
Rast hospodárstva však spomalil oproti záveru minulého roka.
Autor TASR
Varšava 2. júna (TASR) - Poľská ekonomika v prvom štvrťroku 2026 medziročne vzrástla o 3,5 %. Hlavný štatistický úrad (GUS) zároveň spresnil svoj rýchly odhad z polovice mája smerom nahor o 0,1 percentuálneho bodu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa GUS a denníka Rzeczpospolita.
Rast hospodárstva však spomalil oproti záveru minulého roka, keď hrubý domáci produkt (HDP) stúpol o 4,1 %. V medzikvartálnom porovnaní po sezónnom očistení ekonomika vzrástla o 0,6 %.
Najväčším zdrojom rastu zostala súkromná spotreba, ktorá sa zvýšila o 3,3 %. Verejná spotreba vzrástla o 6 % a investície o 2,4 %. Podľa údajov GUS zahraničný obchod ani zmena zásob celkový výsledok HDP výraznejšie neovplyvnili.
Ekonómovia upozorňujú, že spotrebiteľský dopyt môže v ďalších štvrťrokoch oslabiť v dôsledku zhoršenia nálady domácností a pretrvávajúcej inflácie. Naopak, investície by mali podporiť zdroje z Európskej únie vrátane plánu obnovy a zvýšené výdavky na obranu.
Väčšina prognóz počíta s tým, že poľské hospodárstvo za celý rok vzrastie približne o 3,5 %, čo by podľa odhadov patrilo k najvyšším tempám rastu v Európskej únii. Rizikom pre ďalší vývoj zostáva geopolitická situácia na Blízkom východe a jej možný vplyv na ceny energií a infláciu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
