Poľská ekonomika vo 4. štvrťroku medzikvartálne klesla

Varšava 14. februára (TASR) - Poľská ekonomika v medzikvartálnom porovnaní v poslednom štvrťroku 2022 klesla po oživení v predchádzajúcich troch mesiacoch. Ukázali to v utorok predbežné údaje štatistického úradu GUS. TASR o tom informuje na základe správ RTTNews a PAP.



Hrubý domáci produkt (HDP) Poľska sa za tri mesiace do konca decembra 2022 znížil o 2,4 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, keď ešte medzikvartálne vzrástol o 1 %.



V medziročnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa rast HDP v poslednom štvrťroku 2022 výrazne zmiernil na 0,8 % zo 4,5 % v období júl-september.



Sezónne neupravený HDP rástol tiež pomalším tempom v posledných troch mesiacoch vlaňajška, a to o 2 % po zvýšení o 3,6 % v predchádzajúcom štvrťroku.



Ekonómovia, ktorých oslovila agentúra PAP, očakávali neupravený medziročný nárast HDP vo 4. štvrťroku o 2,2 %. GUS zverejní spresnené údaje o HDP za 4. kvartál 28. februára.