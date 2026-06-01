< sekcia Ekonomika
Poľská ekonomika vzrástla v 1. kvartáli výraznejšie, než uvádzal odhad
Už takmer dva roky rastie stabilne viac než trojpercentným tempom.
Autor TASR
Varšava 1. júna (TASR) - Poľská ekonomika pokračovala v 1. štvrťroku vo výraznom raste, v porovnaní s vývojom v závere minulého roka sa však tempo rastu spomalilo. Na druhej strane, tempo rastu je vyššie, než uvádzal predbežný odhad. Okrem toho už takmer dva roky rastie stabilne viac než trojpercentným tempom. Informovali o tom agentúra PAP a server tradingeconomics, ktoré zverejnili spresnené údaje poľského štatistického úradu.
Hrubý domáci produkt Poľska vzrástol v 1. kvartáli tohto roka medziročne o 3,5 % po 4,1-percentnom raste vo 4. štvrťroku 2025. Napriek spomaleniu boli výsledky lepšie, než uvádzal predbežný odhad z polovice mája, podľa ktorého ekonomika vzrástla o 3,4 %. Navyše, údaje za posledný kvartál minulého roka predstavovali najvýraznejší rast poľskej ekonomiky za viac než tri roky.
Za spomalením hospodárskeho rastu bol domáci dopyt, ako aj vývoj zahraničného obchodu. Domáci dopyt vzrástol o 3,7 % po 4,6-percentnom raste vo 4. kvartáli 2025, keď tempo rastu spomalili výdavky domácností aj vlády. V prvom prípade sa výdavky medziročne zvýšili o 3,3 % (vo 4. kvartáli o 4,3 %) a v druhom prípade o 6 %, zatiaľ čo v poslednom štvrťroku minulého roka výdavky vlády vzrástli medziročne o 7,7 %.
Rástol aj vývoz, avšak slabším tempom než dovoz, čo rovnako zavážilo v celkovom vývoji ekonomiky. Zatiaľ čo dovoz vzrástol v 1. štvrťroku tohto roka medziročne o 6,1 %, export sa zvýšil o 5,6 %.
Na sezónne upravenej medzikvartálnej báze vzrástla poľská ekonomika za prvé tri mesiace tohto roka o 0,6 %. Aj v tomto prípade prekonala predbežný odhad (0,5 %), zaostala však za rastom v závere minulého roka, keď rast dosiahol 1 %. Zároveň je to najslabšie medzikvartálne tempo rastu poľského hospodárstva od poklesu v 3. kvartáli 2024.
Hrubý domáci produkt Poľska vzrástol v 1. kvartáli tohto roka medziročne o 3,5 % po 4,1-percentnom raste vo 4. štvrťroku 2025. Napriek spomaleniu boli výsledky lepšie, než uvádzal predbežný odhad z polovice mája, podľa ktorého ekonomika vzrástla o 3,4 %. Navyše, údaje za posledný kvartál minulého roka predstavovali najvýraznejší rast poľskej ekonomiky za viac než tri roky.
Za spomalením hospodárskeho rastu bol domáci dopyt, ako aj vývoj zahraničného obchodu. Domáci dopyt vzrástol o 3,7 % po 4,6-percentnom raste vo 4. kvartáli 2025, keď tempo rastu spomalili výdavky domácností aj vlády. V prvom prípade sa výdavky medziročne zvýšili o 3,3 % (vo 4. kvartáli o 4,3 %) a v druhom prípade o 6 %, zatiaľ čo v poslednom štvrťroku minulého roka výdavky vlády vzrástli medziročne o 7,7 %.
Rástol aj vývoz, avšak slabším tempom než dovoz, čo rovnako zavážilo v celkovom vývoji ekonomiky. Zatiaľ čo dovoz vzrástol v 1. štvrťroku tohto roka medziročne o 6,1 %, export sa zvýšil o 5,6 %.
Na sezónne upravenej medzikvartálnej báze vzrástla poľská ekonomika za prvé tri mesiace tohto roka o 0,6 %. Aj v tomto prípade prekonala predbežný odhad (0,5 %), zaostala však za rastom v závere minulého roka, keď rast dosiahol 1 %. Zároveň je to najslabšie medzikvartálne tempo rastu poľského hospodárstva od poklesu v 3. kvartáli 2024.