< sekcia Ekonomika
Poľská ekonomika vzrástla v 2. kvartáli o takmer 4 %
Ekonomika zrýchlila aj po úprave o sezónne vplyvy. Medziročný rast dosiahol 3,8 % oproti 3,5-percentnému rastu v 1. kvartáli.
Autor TASR
Varšava 31. augusta (TASR) - Poľská ekonomika zrýchlila v 2. kvartáli tempo rastu na takmer 4 %. Rástla tak výraznejšie, než naznačoval predbežný odhad. Uviedol to v pondelok poľský štatistický úrad, ktorého spresnené údaje zverejnili agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Hrubý domáci produkt (HDP) Poľska vzrástol v 2. štvrťroku medziročne o 3,9 % po 3,5-percentnom raste v prvých troch mesiacoch roka. Spresnený údaj je lepší než prvý odhad z polovice augusta, ktorý poukazoval na rast o 3,8 %.
Ekonomika zrýchlila aj po úprave o sezónne vplyvy. Medziročný rast dosiahol 3,8 % oproti 3,5-percentnému rastu v 1. kvartáli.
Pod vývoj poľskej ekonomiky v 2. štvrťroku sa veľkou mierou podpísali investície, ktoré sa zvýšili o 8,4 %. Navyše, výrazne vzrástol export, o viac než 10 %. Rástla aj spotreba domácností, aj keď tempo jej rastu sa spomalilo. Dosiahlo 2,8 % oproti rastu na úrovni 3,3 % v 1. štvrťroku.
Hrubý domáci produkt (HDP) Poľska vzrástol v 2. štvrťroku medziročne o 3,9 % po 3,5-percentnom raste v prvých troch mesiacoch roka. Spresnený údaj je lepší než prvý odhad z polovice augusta, ktorý poukazoval na rast o 3,8 %.
Ekonomika zrýchlila aj po úprave o sezónne vplyvy. Medziročný rast dosiahol 3,8 % oproti 3,5-percentnému rastu v 1. kvartáli.
Pod vývoj poľskej ekonomiky v 2. štvrťroku sa veľkou mierou podpísali investície, ktoré sa zvýšili o 8,4 %. Navyše, výrazne vzrástol export, o viac než 10 %. Rástla aj spotreba domácností, aj keď tempo jej rastu sa spomalilo. Dosiahlo 2,8 % oproti rastu na úrovni 3,3 % v 1. štvrťroku.