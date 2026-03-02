< sekcia Ekonomika
Poľská ekonomika vzrástla vo 4. kvartáli najprudšie za tri roky
Hrubý domáci produkt (HDP) Poľska vrástol vo 4. kvartáli medziročne o 4 % po 3,8-percentnom raste v predchádzajúcom štvrťroku.
Autor TASR
Varšava 2. marca (TASR) - Poľská ekonomika zrýchlila v poslednom štvrťroku minulého roka tempo rastu, ktoré dosiahlo najvyššiu úroveň za viac než tri roky. Uviedol to v pondelok poľský štatistický úrad, ktorý tak potvrdil predbežný odhad. Informovali o tom agentúra PAP a portál tradingeconomics.
Hrubý domáci produkt (HDP) Poľska vrástol vo 4. kvartáli medziročne o 4 % po 3,8-percentnom raste v predchádzajúcom štvrťroku. Údaj potvrdzuje predbežný odhad z polovice februára a zároveň najvýraznejšie tempo rastu od 3. štvrťroka 2022.
Ekonomiku podporil najmä vysoký domáci dopyt. Ten sa v poslednom štvrťroku 2025 zvýšil medziročne o 4,2 % po tom, ako v 3. kvartáli vzrástol o 3,6 %. Na solídnej úrovni sa udržali aj fixné investície. Na druhej strane, negatívne na vývoj poľskej ekonomiky v závere minulého roka pôsobil export, ktorý po raste v 3. kvartáli zaznamenal pokles.
Na medzikvartálnej báze poľská ekonomika vzrástla vo 4. kvartáli o 1 % po raste o 0,9 % v predchádzajúcom štvrťroku. To je najvýraznejší rast za posledný rok. Za celý rok 2025 vzrástol HDP Poľska o 3,6 %, čo znamená najvýraznejší rast za tri roky.
