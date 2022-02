Poľská energetická firma kúpila dodávku zemného plynu pre Ukrajinu

Varšava 1. februára (TASR) - Poľská ropno-plynárenská spoločnosť PGNiG kúpila dodávku skvapalneného zemného plynu (LNG) zo Spojených štátov, ktorá bude do dvoch mesiacov dodaná na Ukrajinu. Uviedla to v utorok poľská spoločnosť s tým, že tanker s LNG by mal z USA do Poľska doraziť do konca februára. Následne bude LNG regasifikovaný a prostredníctvom poľskej plynovodnej siete odoslaný na Ukrajinu.



Ako povedal výkonný riaditeľ PGNiG Pawel Majewski, zabezpečením prístupu k viacerým zdrojom zemného plynu pre svojich zákazníkov môže poľská firma posilniť energetickú bezpečnosť regiónu. Informovala o tom poľská agentúra PAP.



Zákazníkom PGNiG na Ukrajine je americko-ukrajinská spoločnosť ERU Europe. Tá by mala dodávku LNG z USA získať do konca marca. Najnovší kontrakt predstavuje druhú dodávku amerického LMG pre Ukrajinu prostredníctvom LNG terminálu s poľskom meste Šwinoujšcie a poľsko-ukrajinského plynového interkonektora.