Poľská firma Mabion podpísala dohodu o výrobe vakcíny proti COVID-19

Varšava 3. marca (TASR) - Poľská biotechnologická spoločnosť Mabion podpísala predbežnú dohodu o výrobe vakcíny americkej firmy Novavax, ktorú podporí finančná injekcia od poľského štátneho fondu. Poľskej vláde to umožní urýchliť jej vakcinačný program.



Mnohé štáty Európskej únie zápasia s nedostatočnými dodávkami vakcín proti chorobe Covid-19 zo strany Bruselu. Niektoré z nich sa preto rozhodli objednávať vakcíny po vlastnej línii.



Ako informovala agentúra Reuters, Mabion v stredu uviedol, že s Novavaxom podpísal rámcovú dohodu o transfere technológie americkej firmy. Výrobu podporí štátny fond PFR, ktorý poskytne Mabionu 40 miliónov zlotých (8,83 milióna eur), čo poľskej spoločnosti umožní zdvojnásobiť výrobnú kapacitu.



"Čo sa týka dostupnosti vakcín, najväčším problémom je výrobná kapacita. Práve s tým zápasí väčšina výrobcov vakcín, a to je aj dôvod meškania dodávok. Táto investícia je reakciou na tieto problémy," povedal šéf PFR Pawel Borys.



Nevylučuje, že v prípade potreby poskytne PFR firme Mabion aj ďalšiu finančnú podporu a zainvestovať by mohol aj do ďalších podobných spoločností. "Je to jeden z najzaujímavejších projektov a jedna z najväčších možností pre Poľsko reálne začať s výrobou vakcíny proti Covid-19," dodal Borys.



(1 EUR = 4,5322 PLN)