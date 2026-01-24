< sekcia Ekonomika
Poľská národná banka kúpila vlani vyše 100 ton zlata
Autor TASR
Varšava 24. januára (TASR) - Poľská centrálna banka schválila guvernérom požadovaný objem nákupu zlata v tomto roku, čo celkové zlaté rezervy zvýši na 700 ton. Povedal to tento týždeň guvernér Národnej banky Poľska (NBP) Adam Glapinski. Poľsko sa tak stane jednou z krajín s najvyššími zlatými rezervami na svete. Informovala o tom agentúra PAP.
„NBP sa rozhodla aj v tomto roku zvýšiť svoje zlaté rezervy, a to na 700 ton. Tento krok zaradí Poľsko do prvej desiatky krajín s najväčšími rezervami zlata na svete,“ povedal guvernér.
Glapinski oznámil plány zvýšiť rezervy na 700 ton minulý týždeň, pričom uviedol, že súhlas musí dať ešte rada banky. Plánovaný objem zlatých rezerv ku koncu tohto roka znamená, že banka by mala nakúpiť celkovo 150 ton zlata. NBP tak zrýchli tempo nákupu, keďže vlani kúpila podľa Glapinského vyše 100 ton, čím sa poľská centrálna banka stala v roku 2025 najväčším čistým kupcom zlata spomedzi centrálnych bánk.
Kúpou viac než 100 ton sa vlani celkové zlaté rezervy NBP zvýšili na 550 ton v hodnote približne 76,5 miliardy USD (65,15 miliardy eur). Tento objem radí NBP na 12. miesto v rebríčku centrálnych bánk s najväčšími zlatými rezervami na svete.
(1 EUR = 1,1742 USD)
