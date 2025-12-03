< sekcia Ekonomika
Poľská národná banka znížila úrokové sadzby
Autor TASR
Varšava 3. decembra (TASR) - Poľská Rada menovej politiky Národnej banky Poľska na dvojdňovom zasadnutí, ktoré sa skončilo v stredu, rozhodla o znížení úrokových sadzieb o štvrť percentuálneho bodu. Referenčná sadzba tak klesne na 4 %, informuje varšavský spravodajca TASR.
Podľa rozhodnutia menovej autority sa lombardná sadzba znižuje na 4,5 %, depozitná na 3,5 %, rediskontná sadzba zmeniek na 4,05 % a diskontná sadzba zmeniek na 4,1 % ročne.
Rozhodnutie rady nadobudne účinnosť vo štvrtok (4. 12.). Od začiatku roka sadzby celkovo klesli o 1,75 percentuálneho bodu.
