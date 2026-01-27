< sekcia Ekonomika
Poľská nezamestnanosť sa v decembri zvýšila na takmer 4-ročné maximum
Nezamestnanosť stúpla na 5,7 % z novembrových 5,6 %.
Autor TASR
Varšava 27. januára (TASR) - Miera nezamestnanosti v Poľsku sa v decembri mierne zväčšila. Dostala sa však na najvyššiu úroveň za takmer štyri roky. Údaje, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny, ukázali, že nezamestnanosť stúpla na 5,7 % z novembrových 5,6 %. Tento vývoj bol v súlade s očakávaniami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nezamestnanosť v krajine sa v decembri zväčšila aj medziročne, keďže v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka bola 5,1 %. Decembrová poľská miera nezamestnanosti bola najvyššia od marca 2022, keď bola na úrovni 5,8 %.
Počet ľudí bez práce v Poľsku, ktorí sa zaregistrovali na úradoch práce, v poslednom mesiaci minulého roka stúpol na 887.900 z novembrových 873.600. Počet nezamestnaných mladých ľudí vo veku do 24 rokov však v decembri klesol na 121.300 zo 122.200 v predošlom mesiaci.
