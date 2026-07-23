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Poľská nezamestnanosť sa v júni medzimesačne znížila
Úrady práce v Poľsku však v júni zaevidovali 83.800 nových nezamestnaných, čo bol rast oproti máju, v ktorom zaregistrovali 81.600 nových uchádzačov o prácu.
Autor TASR
Varšava 23. júla (TASR) - Miera registrovanej nezamestnanosti v Poľsku v júni klesla na 5,8 % z úrovne 5,9 %, na ktorej bola v predchádzajúcom mesiaci. Počet nezamestnaných v krajine sa medzimesačne znížil o 14.400 na 901.500. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil poľský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Úrady práce v Poľsku však v júni zaevidovali 83.800 nových nezamestnaných, čo bol rast oproti máju, v ktorom zaregistrovali 81.600 nových uchádzačov o prácu. Ženy minulý mesiac tvorili 49,1 % celkového počtu nezamestnaných.
V medziročnom porovnaní sa miera poľskej nezamestnanosti zvýšila, a to o 0,7 percentuálneho bodu, keďže v júni minulého roka bola na úrovni 5,1 %. Dlhšie ako rok bolo minulý mesiac v Poľsku bez práce 367.900 ľudí.
Úrady práce v Poľsku však v júni zaevidovali 83.800 nových nezamestnaných, čo bol rast oproti máju, v ktorom zaregistrovali 81.600 nových uchádzačov o prácu. Ženy minulý mesiac tvorili 49,1 % celkového počtu nezamestnaných.
V medziročnom porovnaní sa miera poľskej nezamestnanosti zvýšila, a to o 0,7 percentuálneho bodu, keďže v júni minulého roka bola na úrovni 5,1 %. Dlhšie ako rok bolo minulý mesiac v Poľsku bez práce 367.900 ľudí.