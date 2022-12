Poľská PKN Orlen kupuje čerpacie stanice v Maďarsku a na Slovensku

Varšava 2. decembra (TASR) - Spoločnosť Orlen, ktorú kontroluje najväčšia ropno-plynárenská skupina v Poľsku PKN Orlen, podpísala kontrakty na nákup čerpacích staníc v Maďarsku a na Slovensku. Po dokončení transakcie bude Orlen vlastniť v oboch krajinách viac než 230 čerpacích staníc a na obidvoch trhoch sa stane jedným zo štyroch najväčších hráčov. Informovala o tom firma Orlen.



Ako poľská spoločnosť vo svojej správe zo štvrtka (1. 12.) uviedla, celkovo preberie v Maďarsku a na Slovensku 182 čerpacích staníc. Už v najbližších dňoch začne s premenovávaním 79 čerpacích staníc v Maďarsku v súčasnosti pod značkou Lukoil. Okrem toho prevezme v Maďarsku a na Slovensku ďalších 103 staníc, z toho v Maďarsku 64 a na Slovensku 39.



Stanice v Maďarsku budú postupne preberané a premenovávané do polovice roka 2024 a v prípade Slovenska do polovice budúceho roka. Hodnota kontraktov predstavuje 229 miliónov eur. Ako uviedol generálny riaditeľ PKN Orlen Daniel Obajtek, po expanzii bude spoločnosť pôsobiť na šiestich európskych trhoch. Do roku 2030 chce mať Orlen pod svojou značkou v šiestich krajinách, väčšinou v strednej a vo východnej Európe, približne 3500 čerpacích, pričom podiel zahraničných prevádzok na jeho celkovej sieti by sa mal zvýšiť z terajších 37 % na 45 %.