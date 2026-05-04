Poľská poisťovňa PZU prevezme 100 % MetLife Ukraine
V minulom roku zaznamenala MetLife Ukraine tržby na úrovni 38 miliónov eur a čistý zisk 21 miliónov eur.
Autor TASR
Varšava 4. mája (TASR) - Poľská poisťovacia spoločnosť PZU podpísala dohodu o prevzatí 100 % MetLife Ukraine, najväčšej životnej poisťovne na Ukrajine. Akvizícia, ktorú ešte musia schváliť regulačné úrady, je súčasťou stratégie PZU posilniť svoju pozíciu na trhu krajín strednej a východnej Európy (KSVE). Informovala o tom agentúra PAP.
MetLife Ukraine kontroluje takmer 50 % ukrajinského trhu so životným poistením. Celkovo má približne 900.000 klientov.
„Akvizícia MetLife Ukraine predstavuje významný krok v rámci našej dlhoročnej stratégie vybudovať silnú medzinárodnú poisťovaciu a finančnú skupinu v strednej a vo východnej Európe,“ povedal generálny riaditeľ PZU Bogdan Benczak. Dodal, že trh so životným poistením na Ukrajine nie je taký rozvinutý ako v iných krajinách regiónu, čo vytvára priestor na dlhodobý rast.
Benczak zároveň uviedol, že transakcia je finančne atraktívna, aj keď podrobnosti o nej zverejnené neboli. Poukázal však na silnú kapitálovú pozíciu MetLife Ukraine, ziskovosť a solídnu likviditu.
V minulom roku zaznamenala MetLife Ukraine tržby na úrovni 38 miliónov eur a čistý zisk 21 miliónov eur. V obidvoch prípadoch to oproti predchádzajúcemu roku predstavuje rast o 7 %.
