Poľská priemyselná produkcia vzrástla najviac v histórii krajiny
Autor TASR
Varšava 20. októbra (TASR) - Poľská priemyselná produkcia v septembri medziročne vzrástla o 7,4 %, čo je najvyššia úroveň v histórii krajiny. Oznámil to v pondelok Hlavný štatistický úrad (GUS), informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
V porovnaní s augustom produkcia stúpla o 16 %. Premiér Donald Tusk označil tieto údaje za dôkaz rekordnej výkonnosti poľského priemyslu. „Rekordný rast priemyselnej výroby v septembri: plus 7,4 %! Je to najvyššia úroveň v histórii Poľska. Poľský priemysel nikdy nevyrobil toľko ako teraz. Robíme, nie hovoríme,“ napísal na platforme X.
Minister financií a hospodárstva Andrzej Domaňski pripomenul, že analytici očakávali rast na úrovni piatich percent. „Obrovské oživenie poľskej priemyselnej výroby, ktorá v septembri vzrástla o 7,4 % medziročne, dosahujúc najvyššiu úroveň v histórii! Analytici očakávali rast o 5 %. Investičné tovary stúpli až o 16 %. Zrýchľujeme!“ uviedol Domaňski na sociálnej sieti.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
