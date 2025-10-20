Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. október 2025Meniny má Vendelín
< sekcia Ekonomika

Poľská priemyselná produkcia vzrástla najviac v histórii krajiny

.
Na snímke Donald Tusk. Foto: TASR - Pavol Zachar

V porovnaní s augustom produkcia stúpla o 16 %. Premiér Donald Tusk označil tieto údaje za dôkaz rekordnej výkonnosti poľského priemyslu.

Autor TASR
Varšava 20. októbra (TASR) - Poľská priemyselná produkcia v septembri medziročne vzrástla o 7,4 %, čo je najvyššia úroveň v histórii krajiny. Oznámil to v pondelok Hlavný štatistický úrad (GUS), informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

V porovnaní s augustom produkcia stúpla o 16 %. Premiér Donald Tusk označil tieto údaje za dôkaz rekordnej výkonnosti poľského priemyslu. „Rekordný rast priemyselnej výroby v septembri: plus 7,4 %! Je to najvyššia úroveň v histórii Poľska. Poľský priemysel nikdy nevyrobil toľko ako teraz. Robíme, nie hovoríme,“ napísal na platforme X.

Minister financií a hospodárstva Andrzej Domaňski pripomenul, že analytici očakávali rast na úrovni piatich percent. „Obrovské oživenie poľskej priemyselnej výroby, ktorá v septembri vzrástla o 7,4 % medziročne, dosahujúc najvyššiu úroveň v histórii! Analytici očakávali rast o 5 %. Investičné tovary stúpli až o 16 %. Zrýchľujeme!“ uviedol Domaňski na sociálnej sieti.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte

LESŇÁK: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí