Poľská priemyselná výroba v novembri nečakane klesla
Autor TASR
Varšava 18. decembra (TASR) - Poľská priemyselná výroba sa po piatich mesiacoch rastu v novembri nečakane oslabila. Štatistický úrad krajiny vo štvrtok uviedol, že medziročne sektor klesol o 1,1 % po októbrovom posilnení o 3,3 %. Ekonómia očakávali, že v novembri sa poľský priemysel o 2,7 % zväčší. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Výroba poľského spracovateľského priemyslu sa minulý mesiac medziročne zmenšila o 1,4 % a produkcia energetického odvetvia klesla o 2,1 %. Segment ťažby sa však o 4,8 % posilnil. Medzimesačne sa priemysel Poľska celkovo prepadol o 9,3 % po októbrovom raste o 5,5 %.
Poľský štatistický úrad zároveň informoval, že ceny výrobcov v krajine sa v novembri medziročne znížili o 2,4 % po poklese o 2,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia predpovedali novembrové zníženie cien o 2,5 %.
Výrobné ceny v poľskom spracovateľskom priemysle medziročne klesli o 2,4 %, v ťažobnom odvetví o 4,6 % a v energetike o 1,9 %. Medzimesačne sa ceny poľských výrobcov znížili o 0,3 %.
