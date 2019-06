Poľská rafinéria PKN Orlen plánuje zvyšovať dovoz ropy z Afriky

Jednou z krajín, z ktorých PKN Orlen chce objem dovozu zvýšiť, je Angola. Obajtek informoval o tom, že v pondelok (17. 6.) dorazilo do Poľska približne 100.000 ton ropy z tejto krajiny.

Varšava 18. júna (TASR) - Najväčšia poľská rafinérska spoločnosť PKN Orlen plánuje do budúcnosti zvýšiť dovoz ropy z afrických krajín. Povedal to v utorok šéf spoločnosti Daniel Obajtek.



Ako uviedla agentúra PAP, jednou z krajín, z ktorých PKN Orlen chce objem dovozu zvýšiť, je Angola. Obajtek informoval o tom, že v pondelok (17. 6.) dorazilo do Poľska približne 100.000 ton ropy z tejto krajiny. Ďalšie dodávky z Angoly očakáva Poľsko v auguste.



"Diverzifikácia dodávok ropy je naším strategickým cieľom a spoluprácu s africkými krajinami plánujeme ešte rozšíriť. Konkrétne Angola je pre nás veľmi sľubný zdroj," povedal Obajtek.



Spoločnosť PKN Orlen už dlhší čas diverzifikuje svoje zdroje dodávok, aby znížila závislosť od dovozu ropy z Ruska. V súčasnosti približne 50 % ropy, ktorú PKN Orlen spracováva v rafinérii v meste Plock, pochádza z iných ako ruských zdrojov.