Poľská rybia farma bojuje proti mýtu o ruskom kaviári

Varšava 24. decembra (TASR) - Hlavný európsky výrobca kaviáru, poľská spoločnosť Antonius Caviar, chce raz a navždy ukončiť tradičné spojenie tejto lahôdky s Ruskom. Zvlášť po tom, ako Západ uvalil na Moskvu bezprecedentné sankcie po jej invázii na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Pre väčšinu ľudí kaviár znamená Rusko, ale to už dávno neplatí," upozornila Agata Lakomiak-Winnicka, marketingová manažérka Antonius Caviar.



Spoločnosť so sídlom v dedine Rus na severovýchode Poľska je jedným z popredných svetových výrobcov tejto luxusnej pochúťky. Minulý rok vyrobila 42 ton čierneho kaviáru – viac ako ktorákoľvek firma v Taliansku alebo Francúzsku a takmer toľko ako producenti v Číne.



"Kedysi sme získavali klientov, ktorí nevedeli nájsť Poľsko na mape. Dnes sme na úplne inej úrovni," povedala Lakomiak-Winnicka.



Firma exportuje prevažne do Spojených arabských emirátov, USA, Francúzska a Dánska a zásobuje aj michelinské reštaurácie po celom svete.



Maloobchodné ceny sa pohybujú od 1200 do 2400 eur za kilogram kaviáru z jesetera a do 8000 eur za albínsky druh.



Výzvou pre poľskú firmu, ako aj pre výrobcov na celom svete, je teraz boj proti mýtu, že pravý kaviár pochádza z Ruska. "Vezmite si akúkoľvek škatuľu kaviáru s nápisom Ruská tradícia alebo Ruská metóda a uvidíte, že na 99 % v skutočnosti nepochádza z Ruska," povedala Lakomiak-Winnicka.



Tradične sa kaviár vyrábal z ikier divých jeseterov v Kaspickom a Čiernom mori u najznámejších producentov v Rusku a Iráne. Roky nadmerného rybolovu a znečistenia však spôsobili, že jeseterovi hrozí vyhynutie a teraz je chráneným druhom. Väčšina kaviáru tak v súčasnosti pochádza z rybích fariem a nemá nič spoločné s Ruskom. Spotrebitelia si však túto lahôdku stále spájajú s Ruskom, pričom mnohí zo solidarity s Ukrajinou už nechcú kupovať ruský kaviár.



"Klienti sa pre vojnu pýtajú na pôvod kaviáru," potvrdila Wiktoria Jerystova-Rostkowska, ktorá vlastní ruský obchod na okraji Varšavy. "Chcú dobrý kaviár, ale nemôže byť ruský," povedala a dodala, že ten jej pochádza z Nemecka.



Európska únia a USA zakázali ruský kaviár v rámci sankcií proti Moskve, no už predtým bolo prakticky nemožné ho kúpiť pre obmedzenia na ochranu divých jeseterov.