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Poľská skupina Orlen a americký fond Carlyle podpísali memorandum
Orlen v súčasnosti vytvára plynárenský uzol, ktorý by mal pokrývať potreby nielen Poľska, ale aj jeho susedov.
Autor TASR
Varšava 19. novembra (TASR) - Poľská energetická skupina Orlen a americký investičný fond Carlyle podpísali vo štvrtok počas samitu Partnerstva pre transatlantickú energetickú spoluprácu (P-TEC) vo Varšave memorandum o porozumení týkajúce sa spolupráce v oblasti energetiky a investícií v Poľsku a regióne strednej a východnej Európy (SVE). TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
„Podpísanie memoranda o porozumení medzi spoločnosťami Orlen a Carlyle je výsledkom mnohých nedávnych stretnutí, rozhovorov, rokovaní a plánov. Tie sa týkajú nielen budovania spoločných projektov a expanzie v energetickom sektore, ale aj hľadania príležitostí v oblasti zemného plynu, chemického priemyslu a hnojív,“ uviedol na samite poľský minister pre štátne aktíva Wojciech Balczun. Orlen v súčasnosti vytvára plynárenský uzol, ktorý by mal pokrývať potreby nielen Poľska, ale aj jeho susedov, dodal.
„Orlen rozvíja svoj projekt a koncept s názvom Baltic Eagle Gas Hub, čo považujem za veľmi dobrý signál. Veľmi ma teší, že podpisujeme dohodu s fondom Carlyle. Ide o silného partnera, s ktorým budeme môcť realizovať projekty nielen v našej časti Európy,“ poznamenal Balczun. Minister zároveň zdôraznil, že iniciatívy, ktoré vzniknú v rámci spolupráce medzi spoločnosťami Orlen a Carlyle, majú plnú podporu poľskej vlády.
„Podpísanie memoranda o porozumení medzi spoločnosťami Orlen a Carlyle je výsledkom mnohých nedávnych stretnutí, rozhovorov, rokovaní a plánov. Tie sa týkajú nielen budovania spoločných projektov a expanzie v energetickom sektore, ale aj hľadania príležitostí v oblasti zemného plynu, chemického priemyslu a hnojív,“ uviedol na samite poľský minister pre štátne aktíva Wojciech Balczun. Orlen v súčasnosti vytvára plynárenský uzol, ktorý by mal pokrývať potreby nielen Poľska, ale aj jeho susedov, dodal.
„Orlen rozvíja svoj projekt a koncept s názvom Baltic Eagle Gas Hub, čo považujem za veľmi dobrý signál. Veľmi ma teší, že podpisujeme dohodu s fondom Carlyle. Ide o silného partnera, s ktorým budeme môcť realizovať projekty nielen v našej časti Európy,“ poznamenal Balczun. Minister zároveň zdôraznil, že iniciatívy, ktoré vzniknú v rámci spolupráce medzi spoločnosťami Orlen a Carlyle, majú plnú podporu poľskej vlády.