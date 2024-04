Poľská vláda chce podporiť rodičov, ktorí sa vracajú na trh práce

Varšava 9. apríla (TASR) - Poľská vláda predložila návrh zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa pre rodičov, ktorí sa vracajú na trh práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"Každé dieťa v Poľsku do 35. mesiaca života, kým nebude môcť chodiť do materskej školy, bude môcť počítať so štátnou pomocou," povedal premiér Donald Tusk, ktorý v utorok predstavil návrh zákona.



Rodičia, ktorí sa už vrátili do práce po materskej alebo otcovskej dovolenke, alebo to plánujú, budú v rámci programu "Aktívny rodič" dostávať mesačný príspevok vo výške 1500 poľských zlotých (350,60 eura) alebo 1900 PLN v prípade detí so zdravotným postihnutím. Vyplácaný bude na každé dieťa do troch rokov. Príspevok je určený na pokrytie nákladov na opatrovateľku, podporu príbuzných alebo jasle. Tí, ktorí sa rozhodnú zostať doma, budú mať nárok na 500 PLN mesačne na každé dieťa počas dvoch rokov.



Teraz bude musieť návrh zákona schváliť parlament a podpísať prezident. Podľa Tuska má zákon nahradiť súčasný "príspevok na jasle" vo výške 400 PLN. Premiér uviedol, že počíta s pozitívnym vplyvom nových opatrení na zvýšenie pôrodnosti.



(1 EUR = 4,2773 PLN)