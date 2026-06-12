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Poľská vláda chce zvýšiť minimálny dôchodok od marca 2027 na 481 eur

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Podľa vládnych odhadov by navrhovaný mechanizmus znamenal zvýšenie dôchodkov najmenej o 3,48 %.

Autor TASR
Varšava 12. júna (TASR) - Poľská vláda navrhuje zvýšiť minimálny dôchodok od 1. marca 2027 na 2047 PLN (481 eur). Vyplýva to z návrhu na valorizáciu dôchodkov a rent o infláciu a 20-percentného reálneho rastu priemernej mzdy za rok 2026. Návrh schválený v utorok vláda predloží na rokovanie Rade sociálneho dialógu, informuje varšavský spravodajca TASR.

Podľa vládnych odhadov by navrhovaný mechanizmus znamenal zvýšenie dôchodkov najmenej o 3,48 %. Najnižší dôchodok by sa od 1. marca 2027 zvýšil o necelých 69 zlotých (16 eur) zo súčasných 1978 PLN (465 eur) na 2047 PLN.

Ministerstvo rodiny, práce a sociálnej politiky uviedlo, že valorizácia má zachovať kúpnu silu dávok a umožniť dôchodcom podieľať sa na raste miezd v ekonomike. Odhadované náklady na budúcoročnú valorizáciu dosiahnu približne 16,7 miliardy zlotých.

(1 EUR = 4,2518 PLN)
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