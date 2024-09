Poľská vláda navrhla na rok 2025 výraznejšie zvýšenie minimálnej mzdy

Varšava 12. septembra (TASR) - Poľská vláda navrhla na budúci rok výraznejšie zvýšenie minimálnej mzdy, než prezentovala ešte pred tromi mesiacmi. Zatiaľ čo vtedy plánovala v roku 2025 zvýšenie minimálnej mzdy na v prepočte zhruba 1070 eur, na ostatnom stretnutí s odborármi a so zamestnávateľmi navrhla minimálnu mzdu, ktorá v prepočte presahuje 1080 eur. Informovala o tom agentúra PAP.



Súčasná minimálna mzda predstavuje 4300 zlotých (1003 eur). Na túto úroveň sa zvýšila od 1. júla zo 4242 zlotých, na ktoré vláda zvýšila minimálnu mzdu od začiatku roka, a to z pôvodných 3600 zlotých.



V polovici júna navrhla zvýšenie minimálnej mzdy na budúci rok na 4626 zlotých. Teraz však návrh upravila na 4666 zlotých. Návrh, ktorý znamená rast o 8,6 %, predstavuje v prepočte 1088 eur. Poľská vláda navrhla vyššiu minimálnu mzdu od budúceho roka po tom, ako odbory označili pôvodný návrh na úrovni 4626 zlotých ako nedostatočný.



Hodinová minimálna mzda, ktorá od júla tohto roka dosahuje 28,10 zlotého, by mala v budúcom roku vzrásť na 30,50 zlotého. Pôvodne vláda navrhovala na rok 2025 jej zvýšenie na 30,20 zlotého. Minimálnu mzdu poberajú v Poľsku zhruba tri milióny ľudí.



(1 EUR = 4,2873 PLN)