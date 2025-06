Poľská vláda navrhla zvýšenie minimálnej mzdy na 1126 eur

Varšava 12. júna (TASR) - Poľská vláda navrhne Rade sociálneho dialógu, aby sa od 1. januára 2026 zvýšila minimálna mzda na 4806 zlotých (1126 eur). Minimálna hodinová sadzba pre vybrané zmluvy by sa od rovnakého dátumu mala zvýšiť na 31,4 PLN. Návrh ministri schválili na štvrtkovom zasadnutí vlády. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy kancelárie premiéra.



Navrhované zvýšenie minimálnej mesačnej mzdy predstavuje nárast o 140 PLN oproti sume platnej v roku 2025, teda o tri percentá. Rovnako trojpercentný nárast sa týka aj minimálnej hodinovej sadzby, ktorá v súčasnosti dosahuje 30,9 PLN.



Vláda taktiež schválila návrh na úpravu mechanizmu valorizácie dôchodkov a penzií. Po novom by valorizácia zohľadňovala 20 % reálneho rastu priemernej mzdy v predchádzajúcom roku. Na základe tohto výpočtu sa v roku 2026 očakáva zvýšenie dôchodkov minimálne o 4,9 %.



Podľa predbežných odhadov by sa tak minimálny štátom garantovaný dôchodok mohol od 1. marca 2026 zvýšiť na 1971 PLN. Vláda tiež avizovala, že mzdy v štátnom rozpočtovom sektore by mali v budúcom roku vzrásť o tri percentá.



(1 EUR = 4,269 PLN)











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)