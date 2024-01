Poľská vláda neplánuje zjednotiť dôchodkový vek mužov a žien

Varšava 18. januára (TASR) - Poľská vláda neplánuje zjednotiť vek odchodu do dôchodku pre mužov a ženy. V reakcii na nedávne vyjadrenia ministerky pre rovnosť to uviedol vo štvrtok vedúci úradu vlády Jan Grabiec. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"Chápem, že ministerka hovorila o určitých trendoch, ktoré zvažujú tí, ktorí rozmýšľajú o spôsoboch, ako zaviesť rovnaký status. Vláda však určite neplánuje zaviesť rovnaký vek odchodu do dôchodku, ani ho zvyšovať pre žiadnu kategóriu, konkrétne pre ženy," zdôraznil šéf úradu poľskej vlády. Návrhy tohto druhu sú len teoretické a počas funkčného obdobia súčasnej vlády nebudú snahy o ich uzákonenie, dodal Grabiec.



Dôchodkový vek v Poľsku je v súčasnosti stanovený na 60 rokov pre ženy a na 65 rokov pre mužov. Ministerka pre rovnosť Katarzyna Kotulová tento týždeň uviedla, že súčasný systém diskriminuje mužov.



Vláda poľského premiéra Donalda Tuska sa počas jeho prvého pôsobenia na tomto poste v rokoch 2007 až 2014 rozhodla zvýšiť vek odchodu do dôchodku na 67 rokov pre obe pohlavia. Široký nesúhlas s takýmto krokom bol jedným z dôvodov, ktorý vtedajšiu opozičnú stranu Právo a spravodlivosť (PiS) posunul k volebnému víťazstvu.



Keď bola PiS v rokoch 2015 až 2023 pri moci, verejnosti často pripomínala Tuskovo rozhodnutie a zdôrazňovala, že nikdy nebude súhlasiť so zvýšením veku odchodu do dôchodku. Samotný Tusk pred parlamentnými voľbami v októbri minulého roka vyhlásil, že sa k žiadnym plánom o zvýšení veku do dôchodku už nevráti, keďže jeho predchádzajúce rozhodnutie nezískalo v spoločnosti podporu.