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Poľská vláda očakáva na budúci rok rast ekonomiky o viac než 3 %
Vláda však dodala, že tieto údaje predstavujú základný scenár. Ten nezahrnuje prípadné ekonomické otrasy spôsobené vojnou na Blízkom východe.
Autor TASR
Varšava 9. júna (TASR) - Poľská vláda schválila v utorok makroekonomickú prognózu na budúci rok. Očakáva, že hospodársky rast presiahne 3 % a spotrebiteľská inflácia zotrvá na tohtoročnej úrovni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Schválený odhad počíta v roku 2027 s rastom hrubého domáceho produktu (HDP) o 3,1 %. Čo sa týka inflácie, mala by dosiahnuť 2,5 %. Údaje sú totožné s makroekonomickým plánom na roky 2026 - 2030, ktorý schválilo v apríli poľské ministerstvo financií. Ten uvádza, že tempo rastu ekonomiky sa v roku 2027 spomalí na 3,1 % z 3,6-percentného rastu predpokladaného na tento rok. Zároveň odhaduje, že inflácia dosiahne 2,5 % ako v roku 2026, tak v roku 2027.
Vláda však dodala, že tieto údaje predstavujú základný scenár. Ten nezahrnuje prípadné ekonomické otrasy spôsobené vojnou na Blízkom východe.
Odhad rastu ekonomiky na budúci rok je zároveň optimistickejší, než s akým počíta ratingová agentúra Fitch. Tá tento týždeň uviedla, že v roku 2026 očakáva rast poľského HDP o 3,3 %. To je o 0,3 percentuálneho bodu horší odhad, než ratingová agentúra zverejnila v marci. Čo sa týka vývoja v budúcom roku, prognózu síce nemenila, aj tá pôvodná však počíta so spomalením tempa rastu poľskej ekonomiky na 2,9 %.
Schválený odhad počíta v roku 2027 s rastom hrubého domáceho produktu (HDP) o 3,1 %. Čo sa týka inflácie, mala by dosiahnuť 2,5 %. Údaje sú totožné s makroekonomickým plánom na roky 2026 - 2030, ktorý schválilo v apríli poľské ministerstvo financií. Ten uvádza, že tempo rastu ekonomiky sa v roku 2027 spomalí na 3,1 % z 3,6-percentného rastu predpokladaného na tento rok. Zároveň odhaduje, že inflácia dosiahne 2,5 % ako v roku 2026, tak v roku 2027.
Vláda však dodala, že tieto údaje predstavujú základný scenár. Ten nezahrnuje prípadné ekonomické otrasy spôsobené vojnou na Blízkom východe.
Odhad rastu ekonomiky na budúci rok je zároveň optimistickejší, než s akým počíta ratingová agentúra Fitch. Tá tento týždeň uviedla, že v roku 2026 očakáva rast poľského HDP o 3,3 %. To je o 0,3 percentuálneho bodu horší odhad, než ratingová agentúra zverejnila v marci. Čo sa týka vývoja v budúcom roku, prognózu síce nemenila, aj tá pôvodná však počíta so spomalením tempa rastu poľskej ekonomiky na 2,9 %.