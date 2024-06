Poľská vláda odhaduje, že nezamestnanosť sa vrátila na 5 percent

Varšava 6. júna (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku pokračovala v poklese a za mesiac máj sa vrátila na 5-percentnú úroveň. Uviedlo to vo štvrtok poľské ministerstvo rodiny, práce a sociálnej politiky. Ak sa odhad ministerstva potvrdí, miera nezamestnanosti v Poľsku bude najnižšia za pol roka. Informovala o tom poľská agentúra PAP.



Ministerstvo pre PAP uviedlo, že počet evidovaných nezamestnaných klesol podľa predbežných odhadov oproti aprílu o 18.800 na 778.300. To znamená pokles miery nezamestnanosti o 0,1 percentuálneho bodu na 5 %.



Ak sa informácie ministerstva potvrdia, bude to najnižšia miera nezamestnanosti od novembra 2023. V ňom dosiahla rovnako 5 %, pričom vtedy ukončila 5-mesačné obdobie na tejto úrovni. Mieru nezamestnanosti na úrovni 5 % zaznamenalo Poľsko vlani prvýkrát v júli a na tejto úrovni pokračovala až do decembra, v ktorom vzrástla na 5,1 %. Oficiálne údaje za máj zverejní poľský štatistický úrad koncom mesiaca.