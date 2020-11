Poľská vláda podporí ekonomiku balíkom v hodnote takmer 9 miliárd eur

Varšava 26. novembra (TASR) - Poľská vláda podporí ekonomiku a firmy poškodené pandémiou nového koronavírusu balíčkom v hodnote takmer 9 miliárd eur. Uviedol to vo štvrtok poľský premiér Mateusz Morawiecki.



Poľská ekonomika si s prvou vlnou pandémie poradila omnoho lepšie než mnohé iné ekonomiky, po výraznom zotavení počas leta jej však hrozí, že vo 4. kvartáli skĺzne do recesie. Podľa Morawieckeho je momentálne kľúčové zachrániť firmy, ktoré sú na tom najhoršie, a v roku 2021 pokračovať v podpore podnikateľského sektora a zamestnancov.



Ako dodal, hodnota programu sa bude pohybovať od 35 miliárd do 40 miliárd zlotých (7,83 miliardy až 8,95 miliardy eur). Zhruba 3 miliardy zlotých by mali dostať mikrofirmy, 5 miliárd zlotých malé podniky a zvyšný objem stredné a veľké podniky.



Ako povedal šéf Poľského rozvojového fondu Pawel Borys, vo 4. kvartáli sa očakáva medzikvartálny pokles poľskej ekonomiky o 3 až 4 %. V budúcom roku by sa situácia mala postupne zlepšovať, pričom fond za celý rok očakáva rast ekonomiky o 4 až 6 %.



(1 EUR = 4,4679 PLN)