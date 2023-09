Poľská vláda poprela tvrdenia o dovoze ruského uhlia

Varšava 28. septembra (TASR) - Uhlie prichádzajúce do Poľska z Kazachstanu podlieha dôsledným kontrolám, aby sa zabezpečilo, že v skutočnosti nepochádza z Ruska. Vyhlásil to v pondelok hovorca poľskej vlády Piotr Müller. Do Poľska sa nedostane žiadne ruské uhlie, pretože jeho dovoz je zakázaný, povedal. Hovorca reagoval na vyhlásenie senátora Krzysztofa Brejzu z hlavného poľského opozičného zoskupenia Občianska koalícia (KO), ktorý v stredu (27. 9.) uviedol, že za posledný rok sa do Poľska dostalo 1,5 milióna ton uhlia z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Údajný škandál, o ktorom hovoril senátor Brejza, sa týka uhlia z Kazachstanu, povedal Müller. Vláda podľa neho vyzvala daňovú správu, aby vykonala kontrolu, a dostala informáciu, že uhlie pochádza z Kazachstanu. Správy o dovoze ruského uhlia boli len špekulácie, a ak má senátor Brejza dôkazy o opaku, mal by ich zverejniť, pokračoval Müller.



Dovoz ruského uhlia Poľsko vlani zakázalo v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Napriek tomu sa objavujú tvrdenia, že časť dovážaného uhlia pochádza z Ruska.