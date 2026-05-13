Poľská vláda predĺži zastropovanie cien palív do konca mája
Varšava 13. mája (TASR) - Poľská vláda predĺži balík opatrení s názvom „Ceny Palív Nižšie“ (CPN) do konca mája. V stredu to oznámil minister financií a hospodárstva Andrzej Domaňski. Program zahŕňa zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebnej dane na pohonné látky, ako aj mechanizmus maximálnych cien palív. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Minister uviedol, že opatrenia budú určite platiť do konca mája, pričom o ďalšom postupe rozhodne vláda neskôr. Súčasné nariadenia znižujú DPH na pohonné látky z 23 % na 8 % a zároveň znižujú spotrebnú daň. Zníženie platí do 15. mája a sadzby sa dostali na najnižšiu úroveň povolenú Európskou úniou.
Ministerstvo energetiky zároveň každý pracovný deň zverejňuje maximálne ceny palív. Najvyššia cena 95-oktánového benzínu bola v stredu stanovená na 6,28 zlotého za liter (1,48 eura) a motorovej nafty na 6,84 zlotého (1,61 eura).
Koncom marca poľský parlament prijal novelu zákona o spotrebnej dani, ktorá umožňuje vláde dočasne upravovať sadzby nariadením až do 30. júna.
Šéf rezortu energetiky Milosz Motyka začiatkom týždňa upozornil, že pokračovanie programu predstavuje výraznú záťaž pre štátny rozpočet. Dodal však, že vláda pripravuje riešenia vrátane možného zdanenia mimoriadnych ziskov energetických koncernov. Domaňski ešte koncom apríla uviedol, že výnos z tejto dane by mohol presiahnuť štyri miliardy zlotých.
(1 EUR = 4,248 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
