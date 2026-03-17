Poľská vláda predstavila novú stratégiu na podporu nájomného bývania
Opatrenia počítajú s výstavbou a podporou bytov s nájmom na úrovni približne 15 až 30 zlotých (3,5 až 7 eur) za meter štvorcový.
Autor TASR
Varšava 17. marca (TASR) - Poľská vláda predstavila novú stratégiu na podporu nájomného bývania, ktorá má pomôcť približne štyrom miliónom rodín v tzv. nájomnej tiesni, teda majú príliš vysoký príjem na sociálne bývanie, ale nemôžu si dovoliť hypotéku alebo komerčný nájom. Pred novinármi to v pondelok (16. 3.) oznámil minister financií Andrzej Domaňski. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa údajov ministerstva financií a denníka Rzeczpospolita.
Opatrenia počítajú s výstavbou a podporou bytov s nájmom na úrovni približne 15 až 30 zlotých (3,5 až 7 eur) za meter štvorcový. Nájomné za byt s rozlohou 50 m2 s garážou vo Varšave by malo dosahovať približne 1000 až 1200 zlotých mesačne (asi 234 až 281 eur).
V tomto roku vláda vyčlenila na bytovú politiku 6,7 miliardy PLN, pričom spolu so zdrojmi z plánu obnovy ide o 8,7 miliardy PLN. Od roku 2024 sa podľa ministerstva financií podarilo zazmluvniť výstavbu a obnovu 35.000 bytov.
Zmeny sa týkajú aj financovania výstavby. Podiel grantov pre samosprávy sa zníži, pričom väčší dôraz sa kladie na dlhodobé zvýhodnené úvery. Vyššia podpora bude podmienená spoluprácou obcí so súkromným sektorom alebo využívaním Integrovaných investičných plánov, ktoré umožňujú flexibilnejšie povoľovanie väčších projektov.
Odborníci oslovení denníkom Rzeczpospolita upozorňujú, že rozsah plánovanej výstavby zatiaľ nezodpovedá veľkosti problému. Tempo pribúdania nových bytov podľa nich neumožní v krátkom čase výrazne znížiť počet domácností v nájomnej tiesni. Zároveň poukazujú na nedostatok detailov o metodike, na základe ktorej bol počet dotknutých rodín stanovený.
Analytici zároveň zdôrazňujú, že samotné zvyšovanie verejných výdavkov nemusí viesť k rýchlemu rastu bytového fondu. Skúsenosti z minulých programov ukazujú, že realizácia často zaostávala za plánmi a podiel sociálneho a komunálneho nájomného bývania zostáva nízky.
Pozitívne hodnotia najmä snahu podporiť spoluprácu samospráv so súkromnými investormi, ktorá by mohla prispieť k zvýšeniu dostupnosti bývania a efektívnejšiemu využívaniu investičných možností.
(1 EUR = 4,2683 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
