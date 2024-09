Poľská vláda pripraví plán obnovy pre oblasti zasiahnuté povodňami

Varšava 17. septembra (TASR) - Poľská vláda pripraví program obnovy oblastí na juhu a juhozápade krajiny, ktoré postihli súčasné povodne. Po zasadnutí krízového štábu v meste Vroclav to oznámil premiér Donald Tusk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"Pokiaľ ide o rozsiahlejšie záležitosti vrátane obnovy infraštruktúry a čistenia miest a obcí, prevezmeme za to zodpovednosť spolu s miestnymi samosprávami," povedal Tusk.



Poľsko doteraz vyčlenilo jednu miliardu zlotých (234 miliónov eur) na rýchlu pomoc obyvateľom, ktorých majetok poškodili povodne. Podľa Tuska to nestačí a bude potrebné aj prehodnotiť výdavky štátneho rozpočtu. Vláda program predloží čoskoro po ukončení protipovodňových operácií a do obnovy budú zapojené aj európske fondy, uzavrel Tusk.



(1 EUR = 4,2708 PLN)