Poľská vláda rozhodla o predĺžení zníženia daní z motorových palív
Predĺženie je súčasťou dočasného balíka opatrení zameraných na zmiernenie rastu cien palív.
Autor TASR
Varšava 13. apríla (TASR) - Poľská vláda v pondelok rozhodla o predĺžení zníženia spotrebnej dane z motorových palív do konca apríla 2026 v reakcii na pretrvávajúcu nestabilitu na svetových trhoch spôsobenú konfliktom na Blízkom východe. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia ministerstva financií.
Predĺženie je súčasťou dočasného balíka opatrení zameraných na zmiernenie rastu cien palív. Sadzby spotrebnej dane boli znížené na minimálnu úroveň povolenú Európskou úniou, pričom pri benzíne ide o zníženie o 29 grošov na liter a pri nafte o 28 grošov na liter (7 centov). Súčasne zostáva do konca apríla v platnosti aj znížená sadzba dane z pridanej hodnoty na vybrané palivá z 23 % na 8 %.
Náklady na tieto opatrenia predstavujú podľa vlády približne 930 miliónov PLN (približne 219 miliónov eur) pri DPH a asi 750 miliónov PLN pri spotrebnej dani za obdobie od 30. marca do 30. apríla.
Vláda zdôraznila, že ide o dočasné riešenie, ktorého cieľom je stabilizovať ceny palív v čase zvýšenej volatility na energetických trhoch. V Poľsku sú od marca zastropované ceny palív, ktoré sú pravidelne aktualizované, a 95-oktánový benzín bude od utorka (14. 4.) stáť najviac 6,12 PLN (1,44 eura), zatiaľ čo nafta 7,58 PLN (1,79 eura).
(1 EUR = 4,2435 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
