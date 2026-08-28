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Poľská vláda schválila návrh rozpočtu na rok 2027
Vláda predpokladá aj ďalší rast miezd. Priemerná nominálna mzda má v roku 2027 podľa Domaňského vzrásť o 5,9 %, reálne o 3 %.
Autor TASR
Varšava 28. augusta (TASR) - Poľská vláda v piatok schválila návrh štátneho rozpočtu na rok 2027. Minister financií a hospodárstva Andrzej Domaňski zároveň uviedol, že vláda na budúci rok očakáva rast hrubého domáceho produktu o 3 % a priemernú infláciu 2,8 %. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Vláda predpokladá aj ďalší rast miezd. Priemerná nominálna mzda má v roku 2027 podľa Domaňského vzrásť o 5,9 %, reálne o 3 %. Miera nezamestnanosti podľa metodiky EÚ by mala na konci budúceho roka dosiahnuť 6 %.
Príjmy štátneho rozpočtu majú v roku 2027 dosiahnuť 695 miliárd zlotých (160,63 mld. eur), čo je o 68,4 miliardy viac než predpokladané tohtoročné plnenie. Daňové príjmy majú predstavovať 622,4 miliardy PLN. Výnos z dane z príjmov právnických osôb vláda odhaduje na 94,6 miliardy zlotých a z DPH na 363,7 miliardy PLN.
Výdavky na obranu majú podľa návrhu dosiahnuť 198 miliárd zlotých, čo predstavuje viac ako 4,5 % HDP. Domaňski uviedol, že Poľsko tak naďalej zostane medzi lídrami NATO vo výdavkoch na obranu.
Vláda podľa premiéra Donalda Tuska plánuje o 26 miliárd PLN navýšiť aj výdavky na zdravotníctvo. V rozpočte na rok 2026 boli celkové výdavky na zdravotnú starostlivosť plánované na úrovni 247,8 miliardy PLN, čo je o 25 miliárd PLN viac ako v roku 2025.
Náklady na obsluhu štátneho dlhu majú v budúcom roku dosiahnuť 107 miliárd zlotých, medziročne o 17 miliárd zlotých viac. Podľa Domaňského rast súvisí so zvyšovaním objemu dlhu a refinancovaním starších dlhopisov pri vyšších úrokových sadzbách.
(1 EUR = 4,3268 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Vláda predpokladá aj ďalší rast miezd. Priemerná nominálna mzda má v roku 2027 podľa Domaňského vzrásť o 5,9 %, reálne o 3 %. Miera nezamestnanosti podľa metodiky EÚ by mala na konci budúceho roka dosiahnuť 6 %.
Príjmy štátneho rozpočtu majú v roku 2027 dosiahnuť 695 miliárd zlotých (160,63 mld. eur), čo je o 68,4 miliardy viac než predpokladané tohtoročné plnenie. Daňové príjmy majú predstavovať 622,4 miliardy PLN. Výnos z dane z príjmov právnických osôb vláda odhaduje na 94,6 miliardy zlotých a z DPH na 363,7 miliardy PLN.
Výdavky na obranu majú podľa návrhu dosiahnuť 198 miliárd zlotých, čo predstavuje viac ako 4,5 % HDP. Domaňski uviedol, že Poľsko tak naďalej zostane medzi lídrami NATO vo výdavkoch na obranu.
Vláda podľa premiéra Donalda Tuska plánuje o 26 miliárd PLN navýšiť aj výdavky na zdravotníctvo. V rozpočte na rok 2026 boli celkové výdavky na zdravotnú starostlivosť plánované na úrovni 247,8 miliardy PLN, čo je o 25 miliárd PLN viac ako v roku 2025.
Náklady na obsluhu štátneho dlhu majú v budúcom roku dosiahnuť 107 miliárd zlotých, medziročne o 17 miliárd zlotých viac. Podľa Domaňského rast súvisí so zvyšovaním objemu dlhu a refinancovaním starších dlhopisov pri vyšších úrokových sadzbách.
(1 EUR = 4,3268 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)