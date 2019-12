Poľská vláda schválila vyrovnaný rozpočet na rok 2020

Varšava 23. decembra (TASR) - Poľská vláda v pondelok schválila vyrovnaný rozpočet na rok 2020. To by mohlo zvýšiť podporu verejnosti pre vládnu stranu Právo a spravodlivosť pred budúcoročnými voľbami.



Rozpočet počíta s tým, že príjmy rovnako ako výdavky dosiahnu 435 miliárd PLN (102,1 miliardy eur), uviedla to kancelária premiéra. "To bolo možné vďaka lepšiemu výberu daní," povedal premiér Mateusz Morawiecki a dodal, že vláde sa podarilo zahnať daňovú mafiu.



Aj keď vláda tvrdí, že vyrovnaný rozpočet je dôsledkom lepšieho výberu daní, podľa analytikov pomohli jednorazové príjmy, ako je predaj povoleniek CO2 či predaj frekvencií pre siete 5G.



Celkový schodok verejných financií, kam sa započítava napríklad aj hospodárenie samospráv, upravený o jednorazové položky by mal na budúci rok dosiahnuť 1,2 % hrubého domáceho produktu (HDP).