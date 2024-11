Poľské aerolínie LOT očakávajú tento rok rekordný počet cestujúcich

Varšava 23. novembra (TASR) - Poľská letecká spoločnosť LOT očakáva za tento rok rekordný počet cestujúcich. Odhaduje, že v roku 2024 prepraví viac než 10,5 milióna pasažierov. Informovala o tom agentúra PAP.



"Do konca októbra prepravila spoločnosť viac než deväť miliónov cestujúcich. Môžeme tak povedať, že tento rok bude opäť rekordný," povedal tento týždeň hovorca LOT Krzysztof Moczulski. Zároveň dodal, že podľa posledných odhadov by spoločnosť mohla prepraviť vyše 10,5 milióna cestujúcich. Na porovnanie, v minulom roku ich prepravila viac než desať miliónov.



Podľa hovorcu do konca roka budú mať aerolínie k dispozícii 86 lietadiel, z toho 11 nových. Spoločnosť nedávno nakúpila lietadlá od Boeingu 737 MAX-8 a od brazílskeho Embraeru lietadlá E195-E2, povedal Moczulski s tým, že do konca roka rozšíri LOT počet destinácií z terajších 81 na 83.



Aerolínie LOT založili v roku 1929 a patria tak k najstarším leteckým spoločnostiam na svete. Svoj prvý milión pasažierov za jeden rok prepravili v roku 1955. Väčšinu v spoločnosti kontroluje poľské ministerstvo financií, ktoré v LOT drží 69,3-percentný podiel. Zvyšok vlastní poľská firma PGL, vlastník aerolínií LOT, ktorú však opäť kontroluje ministerstvo financií.