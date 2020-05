Poľské aerolínie LOT predĺžia pozastavenie medzinárodných letov

Varšava 19. mája (TASR) - Poľská národná letecká spoločnosť LOT predĺžila do 14. júna pozastavenie medzinárodných letov pre obmedzenia spojené s pandémiou nového koronavírusu. Spoločnosť to oznámila v utorok.



„V súvislosti s aktuálnou situáciou vo svete v dôsledku pandémie a pokračujúcimi blokádami hraníc v mnohých krajinách sa predstavenstvo LOT rozhodlo zrušiť všetky medzinárodné lety do 14. júna 2020,“ uviedli aerolínie na sociálnej sieti Twitter.



LOT pozastavil všetky lety od 10. marca. V pondelok 18. mája spoločnosť oznámila, že od 1. júna obnoví niektoré zo svojich domácich letov.