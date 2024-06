Poľské aerolínie LOT vykázali za rok 2023 čistý zisk 1,07 miliardy PLN

Varšava 28. júna (TASR) - Poľské národné aerolínie LOT vykázali za rok 2023 čistý zisk 1,07 miliardy zlotých (247,75 milióna eur). Oznámila to v piatok spoločnosť v tlačovej správe. TASR informáciu prevzala z agentúry PAP.



Prevádzkový zisk LOT dosiahol vlani 1,13 miliardy PLN a tržby 10,12 miliardy PLN.



V roku 2023 spoločnosť prepravila 10,02 milióna cestujúcich. Júl sa pritom stal rekordným mesiacom v jej histórii, pričom počet pasažierov presiahol milión osôb. Za celé letné obdobie, od júna do septembra 2023, nastúpilo do lietadiel LOT viac ako 4,1 milióna cestujúcich.



Spoločnosť uviedla, že v prípade diaľkových liniek cestujúci najčastejšie využívali lety z Varšavy do Toronta, New Yorku a Chicaga, pričom na európskych linkách boli najobľúbenejšie lety z Varšavy do Londýna, Vilniusu a Amsterdamu.



"Oznámenie o výstavbe nového centrálneho letiska pri Varšave vnímame ako príležitosť a záväzok," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Michal Fijol v tlačovej správe LOT. "Preto v súlade s našou stratégiou kupujeme nové lietadlá. Do konca tohto roka sa naša flotila rozšíri zo súčasných 76 na 86 lietadiel," dodal.



(1 EUR = 4,3188 PLN)