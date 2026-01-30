< sekcia Ekonomika
Poľské ekonomika vzrástla o 3,6 %, mzdy v decembri dosiahli 2280 eur
Autor TASR
Varšava 30. januára (TASR) - Poľská ekonomika v roku 2025 zrýchlila rast a hrubý domáci produkt sa zvýšil reálne o 3,6 %. Pokračoval aj rast miezd, v súkromnom sektore priemerná mesačná hrubá mzda v decembri dosiahla 9583 zlotých (2280 eur) a po sezónnom očistení 9229 PLN. Vyplýva to z predbežných údajov, ktoré v piatok zverejnil poľský Štatistický úrad (GUS), informuje varšavský spravodajca TASR.
Podľa predbežného odhadu bol hospodársky rast v roku 2025 vyšší než v roku 2024, keď HDP vzrástol o 3 %. Hlavným motorom rastu bol domáci dopyt, ktorý sa medziročne zvýšil o štyri percentá. Celková spotreba stúpla o 3,9 %, pričom spotreba domácností sa zvýšila o 3,7 %.
Hrubá pridaná hodnota v národnom hospodárstve vzrástla o 3 %. V priemysle dosiahla rovnaké tempo rastu, stavebníctvo zaznamenalo nárast o 1,7 % po predchádzajúcom poklese a obchod spolu s opravami vozidiel sa zvýšil o 4,2 %.
Údaje o mzdách ukazujú, že priemerné mesačné hrubé mzdy v súkromnom sektore boli v decembri medziročne nominálne vyššie o 8,6 %. Priemerná zamestnanosť v podnikateľskom sektore sa však medziročne znížila o 0,7 %.
Štatistický úrad upozornil, že zverejnené údaje o hospodárskom raste aj mzdách môžu byť v nasledujúcich obdobiach spresnené.
(1 EUR = 4,2033 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
