Poľské finančné trhy pozitívne zareagovali na odhady výsledku volieb

Varšava 16. októbra (TASR) - Poľské finančné trhy pozitívne zareagovali na odhady výsledku parlamentných volieb. Varšavská burza predpoludním výrazne vzrástla, posilnil sa aj zlotý. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa odhadov výsledkov volieb by vládna strana PiS mala prísť o väčšinu v parlamente, pričom moc by mohla prevziať proeurópska opozícia.



Hlavný varšavský index WIG20 sa o 11.40 h SELČ nachádzal s plusom 4,07 % na 2054,97 bodu. Zlotý si voči americkému doláru aj voči euru polepšil o viac ako 1 %.



Posilnili sa aj poľské štátne dlhopisy. Naopak, riziková prirážka na 10-ročné vládne poľské dlhopisy voči referenčným nemeckým dlhopisom klesla na najnižšiu úroveň za približne 1 rok.



Podľa exit pollov, ktoré v nedeľu (15. 10.) večer uskutočnil inštitút Ipsos, získala nacionalistická konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS) premiéra Mateusza Morawieckého 36,8 % hlasov a zostane najsilnejšou politickou silou.



Na druhom mieste skončila opozičná liberálna Občianska koalícia (KO) bývalého premiéra a bývalého predsedu Rady EÚ Donalda Tuska s 31,6 %. Odhady počítajú s tým, že PiS bude mať v 460-člennom parlamente 200 kresiel. Novú vládu by tak mohli vytvoriť tri proeurópske opozičné strany. Konečný výsledok volieb však bude pravdepodobne známy až v utorok (17. 10.).



Analytici Unicredit predpokladajú, že ak sa výsledky prieskumu potvrdia, opozičné strany by mohli vytvoriť vládu napriek rozdielom ich ekonomických programov. V takom prípade je podľa nich pravdepodobné, že Poľsko urobí proeurópsky obrat a zvráti problematickú reformu súdnictva. To by zasa mohlo otvoriť prístup k miliardám eur z fondov EÚ, ktoré sú v súčasnosti pozastavené z dôvodu sporu týkajúceho sa tejto reformy.