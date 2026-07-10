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Poľské HDP podľa národnej banky za rok 2026 vzrastie o 3,7 %
V roku 2027 by mala inflácia klesnúť na 2,7 %.
Autor TASR
Varšava 10. júla (TASR) - Národná banka Poľska (NBP) očakáva, že inflácia na konci roka 2026 dosiahne 2,9 % a hospodárstvo vzrastie o 3,7 %. Upozornila aj na zhoršenie stavu verejných financií. Vyplýva to z júlového inflačného reportu NBP zverejneného v piatok, informuje varšavský spravodajca TASR.
V roku 2027 by mala inflácia klesnúť na 2,7 % a rast hrubého domáceho produktu (HDP) spomaliť na 2,8 %. Podľa prognózy sa inflácia na konci roka 2028 zníži na 2,2 %, zatiaľ čo rast ekonomiky dosiahne 3 %. Centrálna banka zároveň upozornila, že oproti marcovej prognóze očakáva vyššiu infláciu v rokoch 2026 a 2027.
NBP pripísala tento vývoj najmä rastu cien energetických surovín na svetových trhoch po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe. Inflácia sa podľa banky zvýšila z 2,1 % v januári a februári na 3,1 % v máji.
Centrálna banka očakáva, že tohtoročný rast ekonomiky bude podobný ako vlani, no slabší, než predpokladala v marcovej prognóze. Pozitívny vplyv má vrcholiace čerpanie eurofondov, zatiaľ čo vyššie ceny energií pôsobia opačným smerom.
Report zároveň poukázal na spomalenie ekonomiky v prvom štvrťroku, keď rast HDP klesol na 3,5 % zo 4,1 % v závere minulého roka. Na trhu práce pokračoval pokles zamestnanosti v podnikateľskom sektore a zmiernilo sa aj tempo rastu miezd.
NBP upozornila aj na zhoršenie stavu verejných financií. Deficit sektora verejnej správy vlani vzrástol na 7,3 % HDP zo 6,4 % rok predtým. Banka zároveň predpokladá, že po vyvrcholení čerpania eurofondov bude v ďalších rokoch tempo hospodárskeho rastu postupne slabnúť.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
V roku 2027 by mala inflácia klesnúť na 2,7 % a rast hrubého domáceho produktu (HDP) spomaliť na 2,8 %. Podľa prognózy sa inflácia na konci roka 2028 zníži na 2,2 %, zatiaľ čo rast ekonomiky dosiahne 3 %. Centrálna banka zároveň upozornila, že oproti marcovej prognóze očakáva vyššiu infláciu v rokoch 2026 a 2027.
NBP pripísala tento vývoj najmä rastu cien energetických surovín na svetových trhoch po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe. Inflácia sa podľa banky zvýšila z 2,1 % v januári a februári na 3,1 % v máji.
Centrálna banka očakáva, že tohtoročný rast ekonomiky bude podobný ako vlani, no slabší, než predpokladala v marcovej prognóze. Pozitívny vplyv má vrcholiace čerpanie eurofondov, zatiaľ čo vyššie ceny energií pôsobia opačným smerom.
Report zároveň poukázal na spomalenie ekonomiky v prvom štvrťroku, keď rast HDP klesol na 3,5 % zo 4,1 % v závere minulého roka. Na trhu práce pokračoval pokles zamestnanosti v podnikateľskom sektore a zmiernilo sa aj tempo rastu miezd.
NBP upozornila aj na zhoršenie stavu verejných financií. Deficit sektora verejnej správy vlani vzrástol na 7,3 % HDP zo 6,4 % rok predtým. Banka zároveň predpokladá, že po vyvrcholení čerpania eurofondov bude v ďalších rokoch tempo hospodárskeho rastu postupne slabnúť.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)