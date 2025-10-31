< sekcia Ekonomika
Poľské národné jadrové centrum a Westinghouse uzavreli partnerstvo
Spolupráca oboch inštitúcií sa bude týkať vývoja reaktorových technológií, rozvoja dodávateľského reťazca, výcviku personálu a podpory priemyslu.
TASR
Varšava 31. októbra (TASR) - Poľské Národné centrum jadrového výskumu (NCBJ) a americká spoločnosť Westinghouse podpísali dohodu o partnerstve v oblasti jadrovej energetiky. Spolupráca sa má zamerať na výskum, vývoj a školenia spojené s realizáciou poľského jadrového programu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Minister energetiky Milosz Motyka uviedol, že Poľsko sa musí stať lídrom v rozvoji jadrových technológií. Zdôraznil, že jadrová energetika sa stáva motorom poľskej ekonomiky a krajina nechce byť len miestom výstavby projektov, ale aj ich tvorcom a inovátorom v rámci Európskej únie a regiónu.
Podľa vládneho splnomocnenca pre strategickú energetickú infraštruktúru Wojciecha Wrochnu je uzatvorené partnerstvo veľkým civilizačným projektom, ktorý má priniesť výhody poľskej ekonomike, vede i priemyslu. Riaditeľ NCBJ Jakub Kupecki označil spoluprácu s Westinghouse za strategickú a zdôraznil, že spojenie výskumného a technologického potenciálu centra s globálnymi skúsenosťami americkej firmy urýchli realizáciu poľského jadrového programu.
Spolupráca oboch inštitúcií sa bude týkať vývoja reaktorových technológií, rozvoja dodávateľského reťazca, výcviku personálu a podpory priemyslu. Westinghouse má prispieť aj k rozvoju infraštruktúry pre malé modulárne reaktory a k bezpečnostným analýzam jadrových zariadení. Viceprezidentka spoločnosti Lou Martinez uviedla, že Westinghouse spája globálne skúsenosti s miestnymi znalosťami, čo prispeje k bezpečnej energetickej transformácii Poľska.
Westinghouse spolu s americkou firmou Bechtel pripravuje výstavbu prvej poľskej jadrovej elektrárne v Pomoransku, kde majú byť nainštalované tri reaktory typu AP1000. Podľa harmonogramu by sa prvý betón mal vyliať v roku 2028 a komerčná prevádzka prvého bloku je plánovaná na rok 2036.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
