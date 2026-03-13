< sekcia Ekonomika
Poľské spotrebiteľské ceny vo februári medziročne stúpli o 2,1 %
Ceny potravín a nealkoholických nápojov v Poľsku vo februári rovnako ako v januári stúpli o 2,4 %. Tempo rastu cien alkoholických nápojov a tabaku sa tiež nezmenilo a zostalo na úrovni 6,9 %.
Autor TASR
Varšava 13. marca (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Poľsku sa vo februári oproti rovnakému mesiacu vlaňajška celkovo zvýšili o 2,1 %. Tempo medziročnej inflácie tak zostalo na januárovej úrovni. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil poľský štatistický úrad GUS. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Ceny potravín a nealkoholických nápojov v Poľsku vo februári rovnako ako v januári stúpli o 2,4 %. Tempo rastu cien alkoholických nápojov a tabaku sa tiež nezmenilo a zostalo na úrovni 6,9 %. Zrýchlil sa medziročný rast cien bývania a energií na 4,3 % z januárových 3,8 %, ale spomalil sa rast cien zdravotníckych služieb na 4,8 % z úrovne 5 %. Ceny nábytku, vybavenia domácnosti a údržby boli vo februári rovnako ako v januári medziročne nižšie o 1,3 %. Ceny odevov a obuvi medziročne klesli o 3,4 % čiže výraznejšie ako v predošlom mesiaci, v ktorom sa znížili o 2,7 %. Doprava vo februári medziročne zlacnela o 5,7 % čiže miernejšie ako v januári, keď sa jej ceny znížili o 5,8 %.
V porovnaní s januárom sa poľské spotrebiteľské ceny vo februári zvýšili o 0,3 %. Medzimesačná inflácia v krajine sa tak spomalila z januárovej úrovne 0,7 %.
