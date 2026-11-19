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Poľské zásobníky plynu sú naplnené na vyše 95 % kapacity
Podľa najnovšej správy GIE má Poľsko zásobníky plynu naplnené na približne 95,5 % ich kapacity.
Autor TASR
Varšava 19. novembra (TASR) - Naplnenosť zásobníkov plynu v Poľsku už presiahla 95 %, čo krajinu radí medzi najlepšie zásobené štáty Európskej únie surovinou pred nástupom zimy. Informovala o tom agentúra PAP, ktorá sa odvolala na nové údaje organizácie Gas Infrastructure Europe (GIE).
Podľa najnovšej správy GIE má Poľsko zásobníky plynu naplnené na približne 95,5 % ich kapacity. To je výrazne nad úrovňou naplnenosti v rámci Európskej únie, ktorá dosahuje 70 %. Päťročný priemer pre toto obdobie roka pritom v EÚ predstavuje naplnenosť na úrovni 88 % kapacity.
Výrazne horšie je na tom napríklad najväčšia európska ekonomika Nemecko. Tá má zásobníky naplnené iba na 57,1 % kapacity. Nízku naplnenosť majú aj Holandsko a Rakúsko. V prvom prípade dosahuje 60,7 % a v druhom 62,7 %.
Podľa najnovšej správy GIE má Poľsko zásobníky plynu naplnené na približne 95,5 % ich kapacity. To je výrazne nad úrovňou naplnenosti v rámci Európskej únie, ktorá dosahuje 70 %. Päťročný priemer pre toto obdobie roka pritom v EÚ predstavuje naplnenosť na úrovni 88 % kapacity.
Výrazne horšie je na tom napríklad najväčšia európska ekonomika Nemecko. Tá má zásobníky naplnené iba na 57,1 % kapacity. Nízku naplnenosť majú aj Holandsko a Rakúsko. V prvom prípade dosahuje 60,7 % a v druhom 62,7 %.