Poľskí farmári začali s blokádou hraničného priechodu s Ukrajinou

Varšava 23. novembra (TASR) - Poľskí poľnohospodári z iniciatívy Podvedená dedina (Oszukana Wieś) začali v sobotu ráno na hraničnom priechode s Ukrajinou Medyka-Šehyni s nepretržitou blokádou na protest proti zvýšeným daniami a tiež proti plánovej obchodnej dohode EÚ so združením Mercosur zahŕňajúcim juhoamerické krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Farmári začali po 8.30 h ráno blokovať cestu pri vstupe do poľskej pohraničnej obce Medyka. Približne 30 osôb protestovalo aj na neďalekom priechode pre chodcov, viacerí niesli poľské zástavy.



Nákladným vozidlám prichádzajúcim z Ukrajiny neumožňujú prejazd do Poľska. V opačnom smere - z Poľska do Ukrajiny - púšťajú každú hodinu len jeden kamión. Blokáda sa však netýka osobných vozidiel, autobusov ani humanitárnej či vojenskej dopravy.



Poľnohospodári protestujú proti zvýšeným daniam, ako aj proti zmienenej zamýšľanej dohode EÚ so Mercosurom, v dôsledku ktorej by sa podľa nich na trhu EÚ znížila konkurencieschopnosť ich vlastnej agroprodukcie. V protestnej blokáde plánujú vyrvať do konca roka.