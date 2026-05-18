< sekcia Ekonomika
Poľskí hydinári varujú pred rastúcim dovozom do EÚ z Číny
Poľsko ako najväčší producent hydiny v Európskej únii môže podľa denníka Puls Biznesu čeliť silnému tlaku konkurencie z Ázie.
Autor TASR
Varšava 18. mája (TASR) - Rastúci dovoz lacného hydinového mäsa z Číny vyvoláva obavy poľských producentov, ktorí kritizujú EÚ za rozširovanie povolení pre čínske podniky. Poľsko ako najväčší producent hydiny v Európskej únii môže podľa denníka Puls Biznesu čeliť silnému tlaku konkurencie z Ázie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Čína sa za posledné roky stala druhým najväčším producentom brojlerového mäsa na svete. Podľa údajov amerického ministerstva poľnohospodárstva dosahuje jej ročná produkcia 17,3 milióna ton, pričom za šesť rokov vzrástla približne o objem celej súčasnej poľskej výroby.
Zástupcovia poľského hydinárskeho sektora zároveň kritizujú Európsku úniu za rozširovanie povolení pre čínske hydinárske podniky na export do Európy. Podľa nich nemajú európske veterinárne orgány dostatočnú kontrolu nad certifikáciou týchto závodov.
Predstavitelia odvetvia upozorňujú, že čínski exportéri výrazne rozšírili dodávky do Európy a Británie. Kým v roku 2020 smerovalo na tieto trhy približne 20.000 ton hydiny z Číny, vlani to bolo už asi 150.000 ton. Konkurenčnou výhodou čínskych producentov sú podľa poľských firiem najmä nižšie ceny.
Poľskí výrobcovia sa zároveň snažia obnoviť vývoz do Číny, ktorý bol zastavený po výskyte vtáčej chrípky v Poľsku v roku 2020. Napriek dohode o podmienkach exportu podpísanej vlani sa dodávky dosiaľ neobnovili pre administratívne prekážky na čínskej strane.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Čína sa za posledné roky stala druhým najväčším producentom brojlerového mäsa na svete. Podľa údajov amerického ministerstva poľnohospodárstva dosahuje jej ročná produkcia 17,3 milióna ton, pričom za šesť rokov vzrástla približne o objem celej súčasnej poľskej výroby.
Zástupcovia poľského hydinárskeho sektora zároveň kritizujú Európsku úniu za rozširovanie povolení pre čínske hydinárske podniky na export do Európy. Podľa nich nemajú európske veterinárne orgány dostatočnú kontrolu nad certifikáciou týchto závodov.
Predstavitelia odvetvia upozorňujú, že čínski exportéri výrazne rozšírili dodávky do Európy a Británie. Kým v roku 2020 smerovalo na tieto trhy približne 20.000 ton hydiny z Číny, vlani to bolo už asi 150.000 ton. Konkurenčnou výhodou čínskych producentov sú podľa poľských firiem najmä nižšie ceny.
Poľskí výrobcovia sa zároveň snažia obnoviť vývoz do Číny, ktorý bol zastavený po výskyte vtáčej chrípky v Poľsku v roku 2020. Napriek dohode o podmienkach exportu podpísanej vlani sa dodávky dosiaľ neobnovili pre administratívne prekážky na čínskej strane.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)